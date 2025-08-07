La alianza política Unidad, que postula a Samuel Doria Medina a la Presidencia, denunció una presunta campaña de difusión sistemática de desinformación a través de plataformas digitales, con el objetivo de afectar la imagen del candidato durante el actual proceso electoral.

Según declaraciones de su vocero, Gary Prado, se estaría utilizando una red de emisores anónimos y no identificados, algunos supuestamente radicados en el extranjero, que generarían contenidos como videos, audios y publicaciones no verificadas, las cuales luego son replicadas por medios nacionales sin contraste de fuentes ni contrapartes.

La denuncia sostiene que este tipo de publicaciones han tomado mayor volumen en las últimas semanas e involucran temas como supuestas vinculaciones con el narcotráfico, acuerdos sobre recursos naturales, cambios en políticas sociales y otros contenidos que, según la alianza, no corresponden a la verdad.

Entre los casos mencionados, se incluye un audio atribuido al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al dirigente Efraín Suárez, en el que se hablaría de una ruptura de alianza con Doria Medina. Ambos involucrados habrían desmentido la autenticidad del contenido, indicando que se trataría de una manipulación digital.

La alianza Unidad también manifestó su preocupación por la utilización de tecnologías como inteligencia artificial para generar contenido falso, y por la falta de regulación efectiva de las plataformas digitales en el marco del proceso electoral.

Además, mencionaron que algunos medios de comunicación estarían replicando este tipo de contenidos sin verificación independiente, generando un impacto informativo que, según la denuncia, puede incidir en la percepción pública del electorado.

Unidad no descartó recurrir a acciones legales y pidió a las autoridades electorales reforzar los mecanismos de supervisión y control sobre los contenidos difundidos en redes sociales durante la campaña.