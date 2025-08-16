La alianza política Unidad denunció este jueves la existencia de un supuesto plan del Gobierno para acusarlos de fraude electoral. Según el comunicado difundido por la organización, la estrategia incluiría la producción y circulación de videos por parte de operadores oficialistas, en los que se mostraría material electoral que sería presentado como pruebas falsas en su contra.

Unidad advirtió que el plan también contemplaría acciones como la colocación de material electoral en sus casas de campaña con el fin de incriminarlos. Calificaron esta situación como un intento de intromisión y sabotaje al proceso electoral, a pocos días de los comicios nacionales.

La agrupación solicitó al Tribunal Supremo Electoral pronunciarse de forma contundente y garantizar un desarrollo transparente y sin presiones externas durante la jornada electoral del domingo.