El diputado electo por la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, planteó al Gobierno replantear la política en hidrocarburos con la estrategia de la coproducción del 50% para el Estado y 50% para los inversores.

Reyes afirmó que es necesario un cambio que permita seguridad jurídica, con un marco normativo que garantice que las empresas extranjeras inviertan en Bolivia bajo un esquema de riesgo compartido. Señaló que esta propuesta busca incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, fortaleciendo la participación estatal sin desalentar la llegada de capital privado.

El legislador sostuvo que la falta de inversión en los últimos años ha afectado la producción nacional, por lo que considera urgente actualizar el modelo energético con incentivos claros para los nuevos proyectos y socios estratégicos que aporten tecnología y financiamiento.