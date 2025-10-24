En el marco del inicio de la nueva legislatura, el diputado electo por la Alianza Unidad, Rodrigo Fuenzalida, afirmó que su organización política asume el compromiso de aprobar todos los proyectos de ley orientados a enfrentar la crisis económica y social del país, así como de garantizar la gobernabilidad mediante el respaldo institucional al gobierno del Presidente Rodrigo Paz.

Fuenzalida destacó que la Alianza Unidad también presentará sus propias propuestas legislativas, las cuales serán puestas a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Asimismo, el diputado informó que uno de los temas prioritarios para la bancada será garantizar la realización de las elecciones subnacionales, cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).