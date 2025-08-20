

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocó a senadores y diputados a la décima sesión ordinaria de la legislatura 2024-2025, que se llevará a cabo este jueves 21 de agosto a las 14:00 en el nuevo edificio del Legislativo.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la agenda incluye el tratamiento de un contrato de préstamo internacional y varias propuestas normativas, entre ellas la derogación de normas conocidas como “leyes incendiarias”, además de iniciativas culturales vinculadas a la declaración de días nacionales para danzas tradicionales.

Crédito internacional para La Paz y El Alto

Uno de los puntos centrales será el debate en detalle del proyecto de ley N° 312/2023-2024, que aprueba el contrato de préstamo entre el Estado boliviano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 30 millones de dólares. El financiamiento está destinado al Programa de Integración Urbana del Parque Lineal, que beneficiará a las ciudades de La Paz y El Alto.

Proyectos para derogar “leyes incendiarias”

En la misma sesión se abordarán tres propuestas que buscan abrogar normas cuestionadas por facilitar desmontes y quemas de bosques con fines productivos:

Proyecto de ley 004/2023-2024: abroga la Ley N° 741 (2015), que autorizaba desmonte en pequeñas propiedades.

Proyecto de ley 005/2023-2024: abroga la Ley N° 1171 (2019), sobre uso y manejo racional de quemas.

Proyecto de ley 019/2023-2024: abroga la Ley N° 337 (2013), relativa al apoyo a la producción de alimentos y la restitución de bosques.

Diversos sectores ambientales y sociales han cuestionado estas leyes, argumentando que promovieron la deforestación y los incendios forestales en el país.

Otros temas en agenda

La convocatoria también incluye el análisis de proyectos de ley para declarar el Día Nacional de distintas danzas tradicionales como la diablada, los tobas, la llamerada y la waca waca, además de la aprobación de una transferencia de inmueble en Montero a favor de la Policía Boliviana.

Con este temario, la décima sesión de la ALP se proyecta como una de las más relevantes de la presente legislatura, tanto por el tratamiento de financiamiento internacional como por la revisión de normativas vinculadas al medioambiente.