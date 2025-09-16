

El fiscal general, Roger Mariaca, posesionó este martes a Alexander Mendoza como nuevo fiscal departamental de Beni, en reemplazo de Gerardo Balderas, quien renunció tras recibir amenazas de muerte de parte de Y. A. V. C., alias “Coco Vásquez”, prófugo acusado de narcotráfico y de liderar un grupo de sicarios.

Mariaca destacó la labor de Balderas, quien desde mayo de 2023 ejerció su cargo con entrega y compromiso, y aseguró que se le otorgará custodia policial permanente para garantizar su seguridad.

El nuevo fiscal, Mendoza, señaló que asumirá sus funciones con responsabilidad, independencia y respeto a la legalidad, y que continuará con la lucha emprendida por su antecesor, asegurando que la Fiscalía del Beni será un espacio de puertas abiertas, atento a las necesidades de la población y firme en la aplicación de la ley.