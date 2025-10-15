El presidente del Senado y excandidato a la presidencia por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, descartó su participación como candidato en las próximas elecciones subnacionales, tanto a nivel departamental como municipal.

En declaraciones recientes, Rodríguez aclaró que no tiene previsto postularse a ningún cargo, pero aseguró que continuará activo en la vida política nacional, impulsando un proceso de reflexión y diálogo con las organizaciones sociales del país.

"No está en mis planes ser alcalde o gobernador en este momento”, expresó el exlegislador.

Rodríguez, considerado una de las figuras más representativas del movimiento cocalero y del ala juvenil del proceso político, indicó que su prioridad actual es fortalecer el vínculo entre las bases sociales y los nuevos liderazgos, en un contexto político que demanda renovación y consenso.

Aunque no competirá en los comicios subnacionales, su decisión no implica un alejamiento del ámbito político, sino una etapa de articulación y análisis estratégico, según señalaron allegados a su entorno.

La postura de Andrónico Rodríguez se da en un momento clave de reacomodo dentro de las fuerzas políticas del país, con miras a las elecciones locales y regionales que definirán nuevos liderazgos en los próximos meses.