

En un mensaje grabado y difundido, el presidente del Senado y actual candidato presidencial por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, expresó que el Bicentenario encuentra al país en un contexto difícil, marcado por el descontento y la división.

“No hay mucho que celebrar, porque tenemos una Bolivia enojada y dividida”, afirmó Rodríguez, al tiempo que convocó a la población, y en particular a la clase política, a buscar coincidencias y puntos de entendimiento para avanzar más allá de las diferencias ideológicas.

Durante su mensaje, también se refirió a la diversidad geográfica y productiva del país como una base sobre la cual se puede construir, pese a lo que calificó como una agenda política marcada por conflictos innecesarios. En ese marco, exhortó a una reflexión colectiva, con énfasis en la necesidad de generar acuerdos y retomar el diálogo.

La declaración forma parte de las diversas posturas difundidas por líderes políticos en el contexto del Bicentenario, en las que se abordaron temas como la polarización, la situación actual del país y los desafíos hacia el futuro.