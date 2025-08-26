El Tribunal Cuarto de Sentencia determinó anular el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata, disponiendo que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para la tramitación de un juicio de responsabilidades, conforme establece la Ley 044.

La decisión fue asumida por el juez David Kasa en audiencia virtual, donde estuvieron presentes Áñez y otros procesados. La disposición implica que la investigación pase a la vía correspondiente a exmandatarios y autoridades con fuero.

David Inca, representante de las víctimas, cuestionó la resolución y señaló que deja en indefensión a los afectados. Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH) calificó lo ocurrido en Senkata, el 19 de noviembre de 2019, como una masacre, donde murieron 10 personas y decenas resultaron heridas.