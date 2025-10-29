La senadora por Cochabamba de APB-Súmate, Claudia Mallón, afirmó que, pese a ser una fuerza política minoritaria en la Asamblea Legislativa, su bancada garantizará la gobernabilidad y la aprobación de leyes en beneficio del país.

“Vamos a dejar de lado los cuoteos y la búsqueda de cargos en las directivas. Nuestro compromiso es trabajar por una agenda legislativa que responda a las verdaderas necesidades de Bolivia”, señaló Mallón.

Entre las principales prioridades mencionadas por la legisladora se encuentran la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la norma del litio y las modificaciones a la Constitución Política del Estado.