El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendieron a seis personas en el municipio de Sacaba, luego del hallazgo de cerca de 400 kilos de cocaína en el interior de un inmueble. Las autoridades abrieron una investigación por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que durante el operativo se encontraron 380 paquetes de sustancia controlada distribuidos en diferentes ambientes del inmueble allanado.

“En coordinación con el Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales de la FELCN se logró identificar y allanar un inmueble donde se encontró la sustancia controlada que estaba distribuida en 380 paquetes. Dentro de los actuados investigativos se realizó el registro del lugar, la prueba de campo y el pesaje de la cocaína, además del secuestro de dos motorizados y la aprehensión de seis personas de sexo masculino”, explicó Tejerina.

Los detenidos fueron identificados como Alfonso L. D., Juan Carlos S. C., Ronald M. S. C., Oliver C. S., Nelson C. L. y Everth L. C. Y., de entre 21 y 32 años de edad, quienes permanecen aprehendidos en celdas policiales mientras se desarrollan las investigaciones.

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Álvaro Siñani Moye, detalló que el operativo se realizó la tarde del miércoles 15 de octubre, en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la autoridad judicial competente.

“Durante la requisa se encontró 100 paquetes de clorhidrato de cocaína y 280 de pasta base, haciendo un peso total de 393 kilos con 450 gramos de cocaína”, precisó Siñani.

El inmueble, los vehículos y la sustancia controlada fueron secuestrados como evidencia dentro de la investigación en curso. El Ministerio Público anunció que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los seis aprehendidos ante un juez cautelar.