Durante la inauguración del XIX Magno Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, el presidente Luis Arce señaló que las organizaciones sociales podrían enfrentar “tiempos difíciles” tras el cambio de gobierno que se producirá luego de la segunda vuelta del 19 de octubre.

El mandatario afirmó que un eventual gobierno de la derecha aplicaría políticas diferentes a las que actualmente se implementan hacia las organizaciones sociales e indígenas. En ese marco, instó a las delegadas presentes a mantener la unidad y fortalecer el rol de la organización frente a los nuevos escenarios.

Arce subrayó que el Congreso debe servir como un espacio de debate e intercambio de criterios que permita a la Confederación salir con una visión unificada. “La fortaleza de la organización está en la unidad”, expresó, marcando la importancia de mantener cohesión interna ante un posible giro político en la conducción del país.

El evento, desarrollado en la ciudad de El Alto, reúne a cientos de delegadas de distintos departamentos, quienes discutirán lineamientos para el futuro de la organización en un contexto electoral decisivo para Bolivia.