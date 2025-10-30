

En medio de la crisis de hidrocarburos y a pocos días de concluir su gestión, el presidente Luis Arce anunció el descubrimiento de reservorios de gas en el pozo exploratorio Bermejo-X46D, ubicado en el departamento de Tarija. Según datos oficiales, el potencial estimado de recursos recuperables es de 0,2 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas.

El mandatario destacó que su administración deja 57 proyectos de exploración, de los cuales 20 habrían sido exitosos, incluyendo el hallazgo de Mayaya en el norte de La Paz. “Hoy entregamos al país un nuevo pozo y, por lo tanto, nuevas reservas, cumpliendo nuestra palabra al pueblo boliviano. No discursos, no promesas, estamos haciendo obras”, afirmó Arce durante el anuncio.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, explicó que el proyecto Bermejo-X46D es resultado de cinco años de trabajo y que el condensado que producirá será vital para las refinerías nacionales, contribuyendo a la producción de diésel y gasolina. Asimismo, señaló que será el próximo Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, quien decida si continúa con el plan de exploración de la estatal petrolera.

Arce aprovechó el acto para defender su gestión y aseguró que Bolivia cuenta con un potencial de reservas de entre 3,5 y 4 TCF. “La solución estructural no es la importación de combustibles, es la producción con nuestra propia materia prima”, subrayó.