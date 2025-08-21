El presidente Luis Arce convocó este jueves a los candidatos presidenciales Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) a sostener una reunión en torno a la situación económica del país, en particular sobre el abastecimiento de combustibles.

“Hacemos pública esta invitación a Rodrigo Paz y a Tuto Quiroga para que puedan asistir, queremos mostrarles la situación económica que enfrentamos y el problema del combustible, de manera que la opción ganadora pueda asumirlo y plantear soluciones”, manifestó el mandatario durante un encuentro con la prensa.

En su declaración, el jefe de Estado señaló que los candidatos no presentaron hasta el momento propuestas claras de corto plazo para resolver el déficit de combustibles, lo que, a su criterio, agrava la crisis económica que vive Bolivia.

El Presidente insistió en que su invitación busca “poner en evidencia” la magnitud del desafío económico y abrir un espacio de análisis frente a la transición política en curso.