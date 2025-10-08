El presidente Luis Arce Catacora advirtió este martes que se estaría gestando un “golpe a la democracia” desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a través de la conformación de una comisión de investigación que —según dijo— busca suspender la segunda vuelta electoral y procesar a los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante su declaración en la Casa Grande del Pueblo, Arce denunció que algunos legisladores y senadores estarían impulsando leyes y acciones destinadas a “prolongar su mandato” y “desestabilizar el proceso electoral en curso”.

“Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar enfáticamente ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte de algunos diputados y senadores que están pensando en sus propios intereses y no en el pueblo boliviano”, afirmó.

El mandatario aseguró que su gobierno mantendrá una postura firme “contra todo tipo de plan que atente contra la democracia” y ratificó su compromiso de entregar el mando el 8 de noviembre, fecha establecida para el traspaso constitucional.

“Nosotros creemos en la transición democrática, en la entrega transparente y ordenada del gobierno hacia el nuevo gobierno electo por voto popular”, señaló Arce.

El presidente convocó a todos los bolivianos a defender el proceso democrático y llamó a los órganos del Estado a respetar los resultados del proceso electoral.