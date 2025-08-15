

El presidente Luis Arce posesionó al nuevo alto mando militar con la misión de mantener la paz y la gobernabilidad del gobierno elegido democráticamente, recordando a las Fuerzas Armadas su mandato constitucional con la democracia.

Los designados son: Contralmirante Gustavo Primitivo Anibarro Escobar (Comandante de las FF.AA.), Gral. de Brigada Sherman Mario Sempertegui Tames (Jefe de Estado Mayor), Gral. de Brigada Roberto Pablo Delgadillo Vázquez (Ejército), Gral. de Brigada Aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín (Fuerza Aérea) y Contralmirante Freddy Pozo Rodríguez (Armada).

Arce advirtió que ignorar los valores constitucionales es una falta grave al pueblo y llamó a la población a acudir a las urnas, comprometiendo una transición democrática y ordenada.