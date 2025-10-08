El Presidente Luis Arce hizo público su pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque de manera inmediata a una reunión que incluya a los cuatro órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, además del Ministerio Público. El objetivo, según el mandatario, es ratificar el compromiso de todas las instituciones con la democracia y garantizar que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo dentro del marco constitucional y legal vigente.

Arce destacó la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado para brindar certeza a la población y al país sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantener la unidad y “cerrar filas” frente a cualquier intento de suspender o manipular los comicios, calificando dichas acciones como un intento de golpe a la democracia.

El mandatario recordó que el respeto al calendario electoral y la institucionalidad son pilares fundamentales para la estabilidad política y social de Bolivia, y subrayó que la defensa de la democracia es responsabilidad de todas las instituciones y de la sociedad civil.