Arce exige reunión de los cuatro órganos del Estado para garantizar la segunda vuelta
El Presidente Luis Arce hizo público su pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque de manera inmediata a una reunión que incluya a los cuatro órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, además del Ministerio Público. El objetivo, según el mandatario, es ratificar el compromiso de todas las instituciones con la democracia y garantizar que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo dentro del marco constitucional y legal vigente.
Arce destacó la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado para brindar certeza a la población y al país sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantener la unidad y “cerrar filas” frente a cualquier intento de suspender o manipular los comicios, calificando dichas acciones como un intento de golpe a la democracia.
El mandatario recordó que el respeto al calendario electoral y la institucionalidad son pilares fundamentales para la estabilidad política y social de Bolivia, y subrayó que la defensa de la democracia es responsabilidad de todas las instituciones y de la sociedad civil.