El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, sus condolencias a los familiares y camaradas de los tres efectivos policiales fallecidos en los recientes enfrentamientos registrados en el municipio de Llallagua, departamento de Potosí.

Los uniformados caídos son el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, el subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez y el sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales. “Hay indignación profunda por estos hechos”, afirmó el mandatario, en un mensaje emitido desde la Casa Grande del Pueblo.

En su declaración, Arce aseguró que el Gobierno nacional no permitirá que la violencia impuesta por sectores radicales altere el proceso democrático. “No vamos a dejar que ganen quienes no quieren elecciones, no quieren democracia, no quieren al país ni al pueblo boliviano”, señaló.

El jefe de Estado ratificó que los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana continuarán ejecutándose en todo el país. “Vamos a seguir hasta lograr que las carreteras estén expeditas, pacificar, controlar y poner orden en todos los lugares donde se susciten estos hechos condenables”, aseguró.

Además, reiteró el compromiso del Ejecutivo con el proceso electoral en marcha y llamó a todas las instancias estatales a defender la institucionalidad democrática frente a los intentos de desestabilización.

El mensaje presidencial se da en un contexto de fuerte tensión social, con movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos que han derivado en un saldo trágico para las fuerzas del orden y un ambiente de creciente preocupación ciudadana.