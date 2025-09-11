El presidente Luis Arce Catacora promulgó este martes la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, normativa que busca enfrentar delitos vinculados al uso de plataformas digitales y otros medios de comunicación, en resguardo de la niñez y adolescencia del país.

La iniciativa fue presentada por la Fiscalía General del Estado y aprobada en consenso por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, reflejando un acuerdo político e institucional frente a la necesidad de fortalecer la seguridad en el espacio digital.

“Hoy damos un paso importante para salvaguardar la seguridad de nuestra niñez y adolescencia. Esta ley crea un marco regulatorio sólido para identificar, investigar y sancionar a quienes cometan delitos en contra de nuestros menores en entornos digitales”, afirmó el mandatario durante el acto de promulgación.

Contenido de la norma

La nueva legislación establece disposiciones generales que regulan la identificación, investigación y sanción de delitos que atentan contra la integridad sexual de menores de edad en entornos digitales. Entre los principales ilícitos que aborda están el grooming, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, y el contacto indebido con fines sexuales.

Asimismo, la normativa crea mecanismos para la prevención, protección, reparación y rehabilitación de las víctimas, con el objetivo de garantizar no sólo la sanción de los responsables, sino también la atención integral a quienes sufren este tipo de violencia.

Alcance

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo I de la Ley, la norma se aplicará a todas las personas, bolivianas y extranjeras, que se encuentren en el territorio nacional o en lugares sometidos a la jurisdicción del Estado Plurinacional de Bolivia.

En ese sentido, se refuerzan las competencias de las autoridades judiciales y policiales para actuar frente a delitos cometidos a través de cualquier tecnología de la información o comunicación.

Importancia y contexto

La promulgación de esta ley responde a la creciente preocupación por la seguridad digital de niños y adolescentes en Bolivia, en un contexto donde el acceso a internet y el uso de redes sociales se han masificado, pero también han abierto la puerta a nuevos riesgos.

El Gobierno aseguró que con esta normativa se sientan las bases para una mayor coordinación entre el Estado, las instituciones de justicia y las familias, con el fin de prevenir delitos y garantizar un entorno más seguro para los menores en el ámbito digital.