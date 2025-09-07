En un post reciente, el presidente Luis Arce respondió a las críticas del candidato Jorge Tuto Quiroga, quien denunció la falta de combustibles, divisas y oro en el país, además de advertir con posibles acciones contra autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB). Arce consideró que las propuestas y advertencias de Quiroga reflejan una visión contradictoria y recordó que el candidato no asistió a una reunión convocada en la Casa Grande del Pueblo para tratar asuntos económicos junto a otros postulantes, lo que a su criterio contrasta con sus cuestionamientos actuales.

El mandatario sostuvo que, a pesar de lo que calificó como un bloqueo sistemático por parte de la Asamblea Legislativa y de sectores opositores, su administración realizó las gestiones necesarias a través de YPFB para garantizar el abastecimiento regular de combustibles, mantener la subvención y proteger los precios internos frente a la crisis internacional. Señaló también que actualmente el Gobierno enfrenta dificultades por la falta de aprobación de créditos destinados a la importación de carburantes, aunque afirmó que se ha trabajado en un plan estructural de largo plazo.

Arce destacó que en el mediano y largo plazo se han explorado con éxito 18 pozos hidrocarburíferos, entre ellos el Mayaya Centro X-1, que comenzará a generar ingresos a partir de 2027. También mencionó el incremento de las reservas de oro y la implementación del Plan de Transición Energética Bolivia 2050, diseñado en base a políticas públicas y cooperación internacional. Finalmente, el presidente diferenció la propuesta de su Gobierno en materia de cooperación internacional con la de Quiroga, indicando que mientras su gestión plantea mesas técnicas y respeto a la soberanía, el plan de Quiroga estaría orientado a depender de capitales externos sin condiciones claras.

Un día antes, en un acto en El Alto, Quiroga había exigido al Banco Central garantizar las reservas. “El Banco Central tiene que traer las 22 toneladas; si no, se van a ir aquisito, a la Chirola”, afirmó, advirtiendo que las autoridades deberán responder si no cumplen con su responsabilidad. Además, alertó que el país corre el riesgo de quedarse “sin gasolina, sin oro, sin dólares, sin dinero, sin nada”.

Las declaraciones de Arce se producen en un contexto electoral en el que el debate económico y la provisión de combustibles ocupan un lugar central en la agenda política.