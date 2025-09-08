

El presidente Luis Arce señaló este lunes que tanto la derecha como el denominado “Evismo” son los responsables de la actual crisis económica que atraviesa Bolivia, al promover —según dijo— un “estrangulamiento económico” desde la Asamblea Legislativa mediante la negativa a aprobar créditos internacionales.

Arce sostuvo que existe un acuerdo político entre ambos bloques con el único fin de perjudicar a la población y debilitar al Gobierno. “Lo que están haciendo es afectar al pueblo boliviano, no al Gobierno. Son decisiones políticas que buscan estrangular la economía del país”, afirmó durante su intervención.

El mandatario recalcó que, pese a las trabas, su gestión garantizará el suministro de combustibles, uno de los sectores más sensibles frente a la falta de divisas y financiamiento. En esa línea, acusó a los actores políticos de incumplir los compromisos asumidos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la aprobación de créditos externos que permitirían aliviar la presión económica.

Asimismo, advirtió que estas maniobras políticas no solo paralizan proyectos de desarrollo, sino que también frenan inversiones y programas sociales que dependen del acceso a financiamiento internacional. “La población debe saber quiénes son los responsables de esta situación”, subrayó Arce, insistiendo en que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener la estabilidad.