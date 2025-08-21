Arce se abstiene de apoyar a candidatos en el balotaje y ratifica su ideología de izquierda
El Presidente Luís Arce afirmó que no se siente representado por ninguna de las opciones que disputan la segunda vuelta electoral, reafirmando su compromiso con un proyecto político de izquierda que ha caracterizado su gestión.
En este sentido, el mandatario precisó que optará por abstenerse de votar por ambos candidatos en el balotaje, dejando claro que la decisión final sobre la preferencia electoral recae en la ciudadanía. “Cada ciudadano tomará su decisión según sus convicciones, yo mantengo mi postura como militante de izquierda”, aseguró.
Arce destacó que, si bien respeta los procesos democráticos y la diversidad de opiniones, no se alinea con ninguna de las propuestas presentadas por los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Asimismo, insistió en que su enfoque continuará centrado en la implementación de políticas públicas que promuevan la equidad social, el desarrollo económico y la estabilidad del país.