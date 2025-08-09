

Tras más de un siglo de espera, Bolivia y Brasil oficializaron este viernes la construcción del puente binacional sobre el río Mamoré, que unirá Guayaramerín (Beni) con Guajará-Mirim (Rondônia).

El presidente Luis Arce, invitado por su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, destacó que la obra es un “símbolo de integración” y un homenaje al Bicentenario boliviano. El proyecto, previsto en el Tratado de Petrópolis de 1903, tendrá 1.200 metros de longitud, una inversión de 429 millones de reales y un plazo de ejecución de tres años.

Arce subrayó que, a diferencia de países que levantan muros, Bolivia y Brasil construyen puentes que fortalecen la hermandad y el desarrollo regional.