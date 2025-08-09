Un grupo de reconocidos intérpretes nacionales presentó el videoclip de Corazón de América, una producción musical creada para conmemorar los 200 años de Bolivia. La obra, compuesta por Christian “Choco” Rodríguez y Carlos Urquidi, combina cinco ritmos tradicionales del país y cuenta con la interpretación de cinco artistas destacados: Guísela Santa Cruz, Eleonora Cardona, Wilson Morales (Sabor Sabor), Wally Zeballos, Nadina y Wendy (Pk2), además del Grupo Waliki.

La canción busca transmitir un mensaje de unidad, esperanza y positivismo en un contexto marcado por la crisis social, económica y política. “Queremos que este mensaje llegue a todos los bolivianos, estén donde estén, incluso a quienes viven lejos de su tierra. Como dice la letra: ‘sé bienvenido… si estás muy lejos debes venir’”, expresó Rodríguez.

Con esta propuesta musical, los artistas pretenden rendir homenaje a la diversidad cultural de Bolivia, llevando sus sonidos y emociones a cada rincón del mundo en el marco de la celebración del Bicentenario.