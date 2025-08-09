Artistas bolivianos estrenan “Corazón de América”, tema oficial por el Bicentenario
La producción “Corazón de América”, creada para el Bicentenario, reúne a cinco reconocidos artistas bolivianos en un solo tema que fusiona ritmos nacionales y transmite un mensaje de unidad, esperanza y orgullo por el país.
Un grupo de reconocidos intérpretes nacionales presentó el videoclip de Corazón de América, una producción musical creada para conmemorar los 200 años de Bolivia. La obra, compuesta por Christian “Choco” Rodríguez y Carlos Urquidi, combina cinco ritmos tradicionales del país y cuenta con la interpretación de cinco artistas destacados: Guísela Santa Cruz, Eleonora Cardona, Wilson Morales (Sabor Sabor), Wally Zeballos, Nadina y Wendy (Pk2), además del Grupo Waliki.
La canción busca transmitir un mensaje de unidad, esperanza y positivismo en un contexto marcado por la crisis social, económica y política. “Queremos que este mensaje llegue a todos los bolivianos, estén donde estén, incluso a quienes viven lejos de su tierra. Como dice la letra: ‘sé bienvenido… si estás muy lejos debes venir’”, expresó Rodríguez.
Con esta propuesta musical, los artistas pretenden rendir homenaje a la diversidad cultural de Bolivia, llevando sus sonidos y emociones a cada rincón del mundo en el marco de la celebración del Bicentenario.