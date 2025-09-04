

En la madrugada de este jueves, el exministro de Gobierno Arturo Murillo arribó al aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, deportado desde Estados Unidos y bajo custodia de la FELCC. Tras su llegada, fue notificado con la orden de aprehensión y permanece en celdas del aeropuerto hasta su traslado a La Paz, previsto para el mediodía.

Murillo cumplió seis años de cárcel en EE.UU., donde se declaró culpable por lavado de dinero y soborno en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. En Bolivia enfrenta 22 procesos penales, de los cuales ocho están activos. Dos ya tienen sentencia: una de 8 años y otra de más de 5.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que al llegar presentó hipertensión y ansiedad, por lo que recibió atención médica en el aeropuerto.