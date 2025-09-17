El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue enviado nuevamente con detención preventiva, esta vez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, tras una audiencia cautelar realizada este martes. La medida se dispuso sin tiempo definido y deberá cumplirse en el penal de San Pedro de La Paz.

La fiscal asignada al caso, María René Delgado, informó que durante la audiencia se acreditó la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el Código de Procedimiento Penal.

“El ciudadano Arturo Murillo ha captado dineros obtenidos a partir de la intermediación en las contrataciones de adquisición de gases lacrimógenos durante las gestiones 2019 y 2020. El dinero ha sido depositado en cinco cajas de seguridad de un banco a efectos de intentar dar un origen lícito a estos dineros y bienes adquiridos de manera ilegal”, explicó.

Según los antecedentes, Murillo también habría canalizado recursos a través de familiares y exmiembros de su gabinete para la adquisición de bienes inmuebles, con el objetivo de aparentar legalidad en los fondos obtenidos.

Esta es la cuarta ocasión en la que la Justicia ordena su reclusión en el penal de San Pedro. El 6 de septiembre fue enviado con detención preventiva por el caso denominado “gases Brasil”. Al día siguiente, se dispuso su encarcelamiento por seis meses en el proceso conocido como “catering”. Posteriormente, el 10 de septiembre, se determinó una tercera detención preventiva por el caso “gases Ecuador”.

Con la nueva medida, Murillo enfrenta cuatro procesos penales distintos, todos vinculados a presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la administración de Jeanine Áñez.