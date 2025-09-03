El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el exministro Arturo Murillo deberá enfrentar de inmediato las condenas impuestas en su contra una vez que llegue a territorio boliviano.

Murillo tiene una sentencia de 8 años de prisión por el caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, y otra de 5 años y 4 meses por la adquisición irregular de agentes químicos y armas desde Ecuador. Ambas sanciones están firmes y deberán cumplirse en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

“En cuanto llegue al país se dará cumplimiento a la ejecución del mandamiento de aprehensión en estos dos procesos”, explicó Ríos.

Según detalló la autoridad, el procedimiento contempla que, tras su arribo al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz, Murillo será llevado a una zona de seguridad temporal y, posteriormente, trasladado al aeropuerto de El Alto. Desde allí será conducido a dependencias policiales y luego al penal paceño.

Ríos recalcó que el mandato judicial es claro y que corresponde a la Policía y al Ministerio Público garantizar que las sentencias dictadas por la justicia boliviana se cumplan de manera efectiva.