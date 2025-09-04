ASOBAN advierte sobre riesgos de proyecto de ley que difiere pagos bancarios
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó su profunda preocupación por el Proyecto de Ley No. 547/2024-2025, que plantea un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.
Según ASOBAN, una medida de este tipo podría comprometer la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias.
La entidad señaló que la iniciativa no resolvería los problemas económicos de la población y generaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, en un momento crítico en el que empresas y familias necesitan financiamiento para mantener sus actividades.
ASOBAN hizo un llamado a asambleístas y autoridades del Gobierno a evitar medidas que afecten la estabilidad financiera y reafirmó el compromiso del sector bancario con los prestatarios afectados por la situación económica actual, manifestando su disposición a analizar cada caso de manera individual para encontrar soluciones responsables y sostenibles.