

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó su profunda preocupación por el Proyecto de Ley No. 547/2024-2025, que plantea un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.

Según ASOBAN, una medida de este tipo podría comprometer la estabilidad del sistema financiero, cuya función esencial es canalizar, con responsabilidad y criterios técnicos, los recursos de millones de ahorristas hacia actividades productivas y necesidades de las familias.

La entidad señaló que la iniciativa no resolvería los problemas económicos de la población y generaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables, en un momento crítico en el que empresas y familias necesitan financiamiento para mantener sus actividades.

ASOBAN hizo un llamado a asambleístas y autoridades del Gobierno a evitar medidas que afecten la estabilidad financiera y reafirmó el compromiso del sector bancario con los prestatarios afectados por la situación económica actual, manifestando su disposición a analizar cada caso de manera individual para encontrar soluciones responsables y sostenibles.