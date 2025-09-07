La audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo dentro del proceso conocido como “Gases Ecuador” fue suspendida este domingo y fijada para el lunes 8 de septiembre a las 14:00, en modalidad virtual.

El abogado defensor Jaime Tapia explicó que la imposibilidad de traslado del imputado fue la causa principal de la suspensión. “Al penal de San Pedro no le ha llegado ninguna notificación para la conducción del imputado a esta audiencia y, dado que hoy es Día del Peatón, se ha hecho imposible llevarla adelante”, declaró.

Tapia señaló además que Murillo tiene programada otra audiencia virtual este mismo domingo a las 11:10, aunque admitió no conocer con certeza de qué caso se trata. “No tengo comunicación oficial; entiendo que al penal llegó la notificación y voy a enterarme de qué proceso es”, indicó.

El exministro pasó la noche en el penal de San Pedro, donde cumple una detención preventiva de seis meses dictada en el marco del caso “Gases Brasil”.

Murillo enfrenta 15 procesos judiciales y ya cuenta con dos sentencias previas: una por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio superior a los 2 millones de dólares, y otra vinculada al préstamo de agentes químicos provenientes de Ecuador.