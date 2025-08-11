El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó este lunes que el jueves se emitirá la resolución que pondrá en vigencia el auto de buen gobierno en todo el departamento, con sus respectivas restricciones y sanciones, para garantizar el desarrollo normal de las Elecciones Generales del próximo domingo 17 de agosto.

Quispe señaló que existe un nivel de coordinación estrecho entre la Gobernación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Policía Nacional para implementar esta medida, que contempla la suspensión del transporte público y privado, la prohibición de viajes interprovinciales, reuniones y eventos masivos, el consumo y la venta de bebidas alcohólicas, así como el traslado de personas con fines proselitistas.

La autoridad remarcó que estas disposiciones buscan mantener el orden y la seguridad durante toda la jornada electoral, en cumplimiento de las normas vigentes.