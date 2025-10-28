El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Walter Sossa, informó este lunes que la autopsia médico legal realizada al exjuez Fernando Lea Plaza, involucrado en el caso “Consorcio”, determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, descartándose la intervención de terceras personas.

“Tres médicos forenses han determinado la causa de la muerte como asfixia cerebral, compresión cervical externa, asfixia mecánica compatible con ahorcadura, indicando finalmente que no presentaba signos de violencia física por tercera persona”, explicó Sossa.

Según el informe policial, el exjuez se habría quitado la vida utilizando una cuerda verde encontrada en el lugar, presuntamente atada a una viga del techo mediante un orificio hecho con un taladro. Las investigaciones continúan abiertas para analizar todos los elementos recolectados en el domicilio.

Lea Plaza fue encontrado sin vida el domingo por la mañana en su casa, donde cumplía detención domiciliaria. Su esposa e hija fueron quienes descubrieron el cuerpo e intentaron auxiliarlo.

La abogada defensora, Zuleika Lima, fue la primera en informar el hecho, calificando el caso inicialmente como “homicidio-suicidio” y denunciando presuntas amenazas previas hacia el exjuez.

El director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que Lea Plaza hubiera sufrido torturas durante su reclusión en San Pedro. Aclaró que el exjuez se encontraba en un área especial conocida como “La Posta” por motivos de seguridad, debido a su condición de exautoridad judicial.

Fernando Lea Plaza fue una figura central en el caso “Consorcio”, que destapó una presunta red de manipulación judicial entre jueces y autoridades. El caso se dio a conocer en junio, tras la filtración de un audio en el que el entonces ministro de Justicia, César Siles, instruía un fallo irregular contra una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

El escándalo derivó en la renuncia de Siles y en la detención de varias exautoridades judiciales, entre ellas Claudia Castro, Yván Córdova e Iván Campero, exmagistrado suplente.

Las investigaciones sobre esta red de corrupción continúan, mientras la muerte del exjuez Lea Plaza se suma como un nuevo capítulo dentro de uno de los casos judiciales más controvertidos del año.