Con el objetivo de asegurar que ningún voto quede incomunicado durante el balotaje de este domingo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de La Paz desplegó brigadas técnicas hacia las zonas más alejadas del departamento, donde no existe acceso a internet.

Los equipos fueron dotados de antenas satelitales que permitirán la transmisión inmediata de las actas electorales, como parte del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), una herramienta tecnológica impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar transparencia y acceso a la información en tiempo real.

“El propósito es que todas las mesas, incluso las ubicadas en comunidades rurales y fronterizas, puedan transmitir sus resultados la misma noche de la votación”, señala una nota del Serecí.

El Sirepre integra tecnología, logística y personal técnico para difundir los resultados preliminares del proceso electoral, con carácter meramente informativo.

El TSE aclaró que este sistema no reemplaza al cómputo oficial, que es el único con validez legal y carácter vinculante.

A nivel nacional, el Serecí movilizará a más de 8.000 funcionarios, encargados de recopilar y transmitir las actas de votación desde los diferentes recintos electorales, en la jornada en la que los bolivianos definirán en segunda vuelta al próximo presidente entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre).