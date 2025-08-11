La bancada de diputados de Potosí que se opone a la aprobación de contratos del litio de manera irregular retomó este lunes su vigilia en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El grupo legislativo pidió al presidente de la Comisión de Economía Plural que no se incluya en sesión el tratamiento de estos contratos, a los que califican como lesivos para los intereses del Estado boliviano.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, advirtió que, de persistir en su tratamiento, la población potosina se levantará e iniciará una serie de movilizaciones para impedir que el Gobierno negocie este recurso estratégico “a costa de intereses políticos y personales”.

Claros subrayó que el próximo gobierno deberá revisar estos contratos con la participación de los sectores representativos de Potosí, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente y corrigiendo las observaciones técnicas y legales detectadas.