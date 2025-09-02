

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que las reservas internacionales netas llegaron a $us 2.881 millones al 31 de agosto de este año, lo que representa un incremento de $us 905 millones en comparación con 2024. Explicó que la mayor parte de los recursos, equivalentes a $us 2.561,8 millones, está respaldada por oro fino, mientras que $us 170,1 millones corresponden a efectivo.

Rojas señaló que los reportes sobre las reservas se publicarán de manera mensual y destacó que el desempeño de las RIN responde a diversos factores. Entre ellos mencionó la menor producción de hidrocarburos, que provocó una contracción del 20% en las divisas por exportación de gas natural, además de los bloqueos de carreteras, los efectos climáticos en la producción agrícola y la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa.

El titular del ente emisor remarcó que, pese a estas limitaciones, el respaldo en oro otorga solidez a las reservas internacionales en un escenario económico marcado por incertidumbres internas y externas.