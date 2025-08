Es imposible escribir estas líneas sin emocionarme. Amo mi país. Aposté por él, trabajé por él, y desde mi trinchera he buscado consolidar un medio independiente, ético y responsable, convencida de que Bolivia merece una voz libre que la refleje como es: diversa, compleja, pero siempre llena de esperanza.

Hoy nos encontramos en una coyuntura económica y electoral compleja, en un momento decisivo para el futuro de nuestra nación. Un Bicentenario no es solo una fecha: es un espejo que nos obliga a mirarnos como bolivianos y preguntarnos si estamos haciendo lo necesario para honrar nuestra historia y proyectar nuestro futuro.

A lo largo de estos 200 años, los bolivianos hemos sabido salir adelante ante cada adversidad. Nos hemos levantado de crisis, hemos reconstruido lo que parecía perdido, y lo hemos hecho con garra, pasión y un amor profundo por nuestra tierra. Esa fuerza que nos caracteriza debe guiarnos ahora, cuando la incertidumbre económica, las tensiones políticas y la polarización amenazan nuestra unidad.

Debemos reencontrarnos como bolivianos, unirnos más allá de ideologías y diferencias, y asumir que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir: desde el ciudadano que trabaja cada día por su familia, hasta quienes tenemos la responsabilidad de informar con ética y responsabilidad, aportando a la construcción de un país más consciente y justo.

Bolivia somos todos. Somos la suma de quienes creemos, trabajamos y soñamos con un país donde podamos convivir en paz, donde las decisiones políticas no dividan, sino que nos impulsen a avanzar. Este Bicentenario no debe ser solo una celebración: debe ser un compromiso renovado con nuestra tierra, una promesa silenciosa de que no dejaremos de luchar por un país más digno, justo y unido.

Porque al final, nuestro verdadero legado no está en los actos oficiales, sino en lo que hagamos hoy para construir el mañana. Y en esta etapa decisiva, debemos recordarlo con fuerza: Bolivia somos todos, y juntos podemos reconstruirla.