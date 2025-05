Recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha publicado el boletín de Comercio Exterior (COMEX) de Bolivia correspondiente a marzo 2025, donde reflejan las principales cifras de exportaciones e importaciones del país en este 1er trimestre. Es por ello, que, en función a estos datos, se hace las siguientes observaciones:

1. Se observo 6 meses consecutivos de déficits comerciales o saldos comerciales negativos desde octubre 2024 a marzo 2025, por un monto acumulado de $us. 681 millones.



2. De febrero a marzo 2025 las exportaciones crecieron en un 4%, mientras que las importaciones descendieron en un 24%.



3. De las exportaciones según actividad económica a marzo 2025, del total, el 41% fue de la Extracción de Minerales, el 35% del sector agropecuario y un 17% de la Extracción de Hidrocarburos.



4. Respecto a las importaciones a marzo 2025, según clasificación de uso o destino, el 56% corresponde a materias primas y productos intermedios, el 24% a bienes de consumo y un 20% a bienes de capital.



5. En el 1er trimestre 2025 se llegó a tener un saldo comercial acumulado negativo de $us 433,9 millones, y en los últimos 6 meses por $us. 681 millones.



6. En los últimos 15 meses, Bolivia reflejo un 80% de saldos comerciales negativos durante el periodo de enero 2024 a marzo 2025.



7. Comparando marzo 2025 con marzo 2024, el saldo comercial negativo bajo en 86%, las exportaciones cayeron en 11% y las importaciones descendieron en un 29%.



8. Contrastando los datos acumulados al 1er trimestre del 2025 con de la gestión pasada, el saldo comercial, las exportaciones e importaciones bajaron en 23%, 8% y 12% respectivamente.



9. De enero a marzo 2025, todas las grandes categorías económicas han presentado un saldo comercial acumulado negativo, excepto Suministros Industriales ($us. 525,5 millones).



10. A marzo 2025 con los países que tuvieron mayor saldo comercial negativo fueron China ($us. 211,7 millones) y Argentina (134,3 millones).



11. Respecto a las zonas geoeconómicas, tuvimos resultados negativos en nuestro comercio exterior, de mayor importancia con ALADI ($us. 318,7 millones) y MERCOSUR con un saldo comercial negativo de $us. 201,8 millones.



12. Las exportaciones totales y las exportaciones nacionales hay caído en un 8,3% y 7,8% respectivamente respecto al 1er trimestre 2024.



13. Los productos más vendidos al mundo por Bolivia durante este 1er trimestre 2025 fueron el mineral de zinc ($us. 331,5 millones), el mineral de plata ($us. 320,6 millones) y el gas natural ($us. 284,3 millones).



14. Las exportaciones del país durante el periodo interanual marzo 2024 y marzo 2025 bajaron en 11%. De hecho, por actividad económica, la extracción de minerales fue la excepción con un buen rendimiento, su variación acumulada del 1er trimestre 2024-2025 fue positiva, del 34,8%.



15. Respecto a la exportación de gas natural, este cayo en un 36% respecto al valor acumulado del 1er trimestre 2023, continuando con la crónica caída de la producción e ingresos hidrocarburíferos.



16. Hasta marzo 2025, la castaña fue el producto más exportado del sector agropecuario, el zinc de los minerales, y de la industria manufacturera los derivados de soya.



17. Las importaciones de marzo 2025 descendieron en un 29% respecto a marzo 2024. Mientras que las importaciones acumuladas de enero a marzo 2025 fueron un 12% menos en comparación el mismo periodo 2024.



18. Los productos más importados en este 1er trimestre 2025 fueron los suministros industriales elaborados ($us. 649 millones) y los combustibles y lubricantes elaborados ($us. 546,2 millones).



19. La importación diésel y gasolina de marzo 2025 cayo en un 69% respecto a marzo 2024. Lo cual explicaría en parte los problemas actuales de abastecimiento del mercado interno.



20. Las importaciones acumuladas a marzo 2025, según acuerdos comerciales, igual descendieron en un 13% respecto a la gestión pasada, por costos mas elevados al trabajar con un dólar paralelo.

Es evidente que el deterioro de nuestro comercio exterior continuará mientras escaseen los dólares y estos estén caros (Bs.18 aprox.) Los exportadores necesitan dólares para comprar materias primas e insumos para sus industrias y empresas.



Los importadores requieren divisas para comprar bienes intermedios o finales para proveer al mercado interno y sus diferentes agentes económicos. Sin dólares, no hay comercio exterior, no hay producción, generación de empleo, inversión ni crecimiento económico, se reducen las posibilidades de salir de la pobreza.



Todo esto se complica más con limitaciones a las exportaciones, falta de carburantes y en un escenario muy volátil con elevada incertidumbre política por las elecciones de agosto próximo.