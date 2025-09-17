

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, participó en la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), destacando que el acuerdo podría favorecer la inserción de Bolivia en la economía global, diversificar exportaciones y atraer inversiones.

Sosa señaló que la alianza permite fortalecer al Mercosur como bloque comercial y presenta oportunidades estratégicas para Bolivia en mercados con alto poder adquisitivo. En la reunión también se trataron temas sobre la adhesión plena de Bolivia al Mercosur, seguridad alimentaria, cooperación regional en seguridad y crimen organizado, así como la dimensión social del bloque en derechos humanos y lucha contra la pobreza.