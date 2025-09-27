El boliviano Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto sospechoso en el brutal triple feminicidio ocurrido en Argentina, fue detenido en Villazón, localidad fronteriza entre Bolivia y Argentina. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó la captura, realizada cuando Sotacuro intentaba cruzar desde La Quiaca.

Bullrich explicó que Sotacuro será trasladado a la Policía Federal Argentina (PFA) y entregado a la justicia de Buenos Aires en las próximas horas. Se lo vincula con los crímenes en los que perdieron la vida Morena Verdi (20 años), Brenda Del Castillo (20 años) y Lara Gutiérrez (15 años), cuyas muertes incluyen tortura, asesinato y desmembramiento.

Hasta ahora, cuatro personas estaban detenidas por este caso bajo cargos de homicidio agravado por alevosía. Sotacuro, propietario de uno de los vehículos implicados en los crímenes, había pasado desapercibido hasta su detención.

El triple feminicidio, considerado uno de los hechos de violencia más atroces registrados en los últimos años en Argentina, reveló vínculos con el narcotráfico y conmocionó a la opinión pública por la extrema crueldad de los asesinatos. La investigación también indaga si la ejecución fue grabada y compartida en redes cerradas como parte de prácticas de amedrentamiento de grupos criminales.