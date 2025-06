El economista Gonzalo Chávez ha emitido una advertencia contundente sobre la situación económica de Bolivia, describiéndola como un “colapso multiorgánico” que requiere intervenciones urgentes y estructurales. En una publicación reciente, Chávez expresó: “Bolivia se nos muere. Ni siquiera puedo esperar mi columna del domingo para hacer algunas propuestas. Las hago hoy por la urgencia que estamos viviendo. Terapia intensiva para la economía en estado de coma. Bisturí, no placebos, no parches.”

Chávez critica las medidas actuales del gobierno, calificándolas de “homeopáticas” e insuficientes para enfrentar la crisis. Según él, la economía boliviana enfrenta una severa escasez de divisas, combustibles convertidos en bienes de lujo, inflación galopante y una parálisis legislativa crónica. Además, señala que la situación se agrava por una “conspiración con sabor a revancha” por parte del expresidente Evo Morales, quien, según Chávez, ha decidido tomar la economía nacional como rehén.

Ante este panorama, Chávez propone una serie de medidas de emergencia para estabilizar la economía en el corto plazo:

Prohibición total de viajes oficiales y consultorías innecesarias: Reducir gastos superfluos del Estado. Suspensión del incremento salarial del sector público: Congelar salarios para evitar un mayor déficit fiscal. Eliminación selectiva de subsidios a hidrocarburos: Retirar subsidios a vehículos de alta gama y grandes consumidores de diésel. Creación de un fondo de compensación social: Utilizar los recursos liberados de los subsidios para apoyar a las poblaciones más vulnerables. Amnistía pragmática para vehículos indocumentados (“chutos”): Legalizarlos con la condición de que compren combustible a precios internacionales. Implementación de medidas de restricción vehicular: Trabajo virtual y limitación del uso de vehículos particulares para reducir el consumo de combustibles. Sistema de cuotas con inteligencia artificial para la gasolina y el diésel: Asignar cuotas individualizadas de combustible subsidiado utilizando bases de datos existentes. Continuación de la inversión pública solo con financiamiento externo previamente aprobado: Evitar proyectos innecesarios y enfocar los recursos en áreas prioritarias. Cierre definitivo de la ventanilla del Banco Central de Bolivia y de la gestora pública hacia el Estado: Recuperar la independencia del Banco Central y evitar que financien al Ejecutivo. Creación de un fondo de emergencia para importaciones esenciales: Reservar divisas exclusivamente para importar combustibles y medicamentos. Liberalización total de exportaciones e importaciones de hidrocarburos: Eliminar restricciones y permitir la libre importación y exportación. Condiciones estrictas para la aprobación de nuevos créditos: La Asamblea Legislativa no debe aprobar nuevos créditos sin que el Ejecutivo demuestre haber iniciado el tratamiento de emergencia propuesto.

Chávez enfatiza que estas medidas no son ideológicas, sino respuestas pragmáticas a una situación crítica. Advierte que, de no implementarse, Bolivia podría no llegar a las elecciones de agosto o hacerlo en condiciones extremadamente precarias. Concluye que es necesario actuar con urgencia y responsabilidad para evitar un desenlace catastrófico.