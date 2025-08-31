La reciente liberación del Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, del ex presidente cívico Marco Pumari, y la esperada liberación de la ex presidenta Jeanine Áñez, han encendido una luz de esperanza en millones de bolivianos. Para quienes hemos vivido en carne propia la violencia política, estas noticias no son solo motivo de alegría: son el símbolo de que Bolivia puede sanar.

Pero no podemos quedarnos en la celebración. Aún hay más de 300 presos políticos que siguen esperando justicia. No olvidemos que este proceso autoritario estuvo a punto de destruir el tejido social de nuestra nación. Hoy, por sobre todo, necesitamos reconstruir la justicia desde sus cimientos.

Y esa reconstrucción ya ha comenzado. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. Romer Saucedo Gómez, ha dado un paso valiente y trascendental hacia la reestructuración del sistema judicial. Su compromiso con el Estado de derecho, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica es una bocanada de aire fresco para todos los bolivianos que soñamos con una patria justa.

El Partido Demócrata Cristiano ha sido la primera —y hasta ahora la única— fuerza política que ha ofrecido un respaldo firme y decidido al Dr. Saucedo. No con palabras vacías, sino con un compromiso real de acompañar esta transformación histórica. Mientras otros sectores políticos amenazan y buscan perpetuar el control partidario sobre la justicia, el Partido Demócrata Cristiano se alza como garante de una nueva era de institucionalidad, libertad y respeto.

Este es un momento decisivo. No se trata solo de apoyar a un hombre valiente, sino de sumarnos todos a una causa que nos involucra como ciudadanos, como padres, como hijos, como bolivianos. La reconstrucción de la justicia no será fácil, pero es posible. Y con voluntad política, con unidad y con coraje, podemos lograrlo.

Acompañamos activa y decididamente el esfuerzo del Presidente del TSJ, Romer Saucedo, porque creemos en una Bolivia libre del autoritarismo, donde la justicia no sea instrumento de persecución, sino pilar de esperanza, desarrollo y paz.

Hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento de creer. Hoy es el momento de construir juntos una Bolivia justa.

Bolivia no necesita más simulacros de justicia. Necesita una ruptura. Una transformación profunda que comience por el alma misma del Estado: su sistema judicial.

El país ha estado secuestrado por una élite que ha confundido poder con impunidad. Pero nosotros no venimos a ajustar cuentas. Venimos a redimir la justicia del resentimiento, de la venganza, de la corrupción. Venimos a construir una alternativa política que no solo gane elecciones, sino que libere a Bolivia de sus cadenas más invisibles: el miedo, la mediocridad y la sumisión.

La justicia que soñamos no nace del odio, sino de la esperanza. No se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, con consensos, con independencia, con instituciones que respondan al pueblo y no a los caudillos.

La verdadera justicia no se esconde detrás de la máscara de la igualdad impuesta por los impotentes. La verdadera justicia es puente, es arcoíris, es redención. Es el espacio donde el individuo puede ser libre sin ser aplastado por la mayoría. Donde los derechos no se negocian, se garantizan. Donde los magistrados no obedecen órdenes, sino principios.

Inspirados por las tres esferas morales que definen una sociedad justa —la autonomía del individuo, la ética comunitaria y la pureza de lo sagrado— declaramos que:

- La justicia no será más instrumento de venganza, sino garantía de libertad.

- Los derechos fundamentales no serán vulnerados por mayorías circunstanciales.

- Los tribunales estarán en manos de magistrados probos, independientes y con trayectoria impecable.

Este es nuestro compromiso. Esta es nuestra promesa. Esta es la Bolivia que queremos construir.

Y empieza ahora.