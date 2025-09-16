El Viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, a nombre del Gobierno, rechazó la reciente “descertificación” de Estados Unidos respecto a la lucha antidrogas en Bolivia, señalando que el informe emitido por ese país es “unilateral y contradictorio”.

Aguilera recordó que, pese a las observaciones, el propio informe estadounidense reconoce avances importantes, como la incautación de 35 toneladas de droga en la presente gestión, además de numerosos operativos que derivaron en la destrucción de laboratorios, detenciones y extradiciones ejecutadas.

La autoridad atribuyó las debilidades señaladas por el país del norte a limitaciones en recursos y a las condiciones geográficas, subrayando que Bolivia es principalmente un país de tránsito de drogas. Al respecto, desmintió que en territorio nacional se produzcan drogas sintéticas y afirmó que estas provienen de Estados Unidos, por lo que “lo dicho en el informe no corresponde”.

Finalmente, Aguilera ratificó que Bolivia mantiene su disposición de cooperar en la lucha antidrogas bajo un carácter global y corresponsable entre países productores, de tránsito y consumidores, en el marco de los convenios internacionales ya suscritos.