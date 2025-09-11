El Gobierno boliviano, a través del vicecanciller Elmer Catarina, rechazó categóricamente las expresiones racistas y xenófobas de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien ofendió a los bolivianos al hacer alusión a un supuesto bajo coeficiente intelectual asociado a la altura.

Catarina subrayó que Bolivia no permitirá este tipo de agravios y exigió que la legisladora chilena pida disculpas al pueblo boliviano. “Los países de Sudamérica deben trabajar en la construcción de la integración, la democracia y la complementariedad; declaraciones de este tipo únicamente dañan esos esfuerzos”, afirmó.

Asimismo, la autoridad informó que se convocará al cónsul general de Chile para que brinde explicaciones sobre el contexto en el que se vertieron dichas declaraciones ofensivas.