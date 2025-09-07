

El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, destacó la labor de las Fuerzas Armadas y brigadas de reacción inmediata en la atención de los focos de calor, principalmente en Santa Cruz y Beni.

El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este domingo que en el país se contabilizan 109 focos de calor, de los cuales 68 se encuentran en Santa Cruz, 40 en Beni y uno en La Paz.

La autoridad señaló que, pese a la magnitud del problema, los equipos de reacción inmediata, junto con las Fuerzas Armadas y brigadas especializadas, lograron controlar seis incendios activos registrados en las últimas horas.

Calvimontes explicó que la mayoría de los incendios tienen como origen el chaqueo realizado por productores agropecuarios y ganaderos. Sin embargo, remarcó que el trabajo coordinado permitió una reducción significativa de estos eventos en las zonas críticas, especialmente en los departamentos más afectados.

El Viceministerio de Defensa Civil continuará desplegando personal y equipos en las regiones con mayor riesgo para evitar la reactivación de focos de calor y mitigar el impacto ambiental.