El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruíz, informó que actualmente en Bolivia se reportan 4 incendios forestales activos, concentrados principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

De acuerdo con el detalle, dos de los incendios se encuentran en el municipio de Carmen Rivero y otros dos en San Ignacio de Velasco.

Ruíz explicó que el país registra además un promedio de 800 focos de calor diarios, lo que incrementa el riesgo de propagación de incendios. En ese marco, señaló que el Gobierno implementa un plan integral de mitigación, en coordinación con los municipios, las gobernaciones y las Fuerzas Armadas, con el fin de controlar la situación y reducir los daños al medio ambiente.