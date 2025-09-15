El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz, informó que hasta la fecha los incendios forestales en Bolivia afectaron a cerca de 500 mil hectáreas. Según la autoridad, el trabajo coordinado entre los tres niveles del Estado permitió reducir los focos de calor e incendios en comparación con gestiones anteriores.

Ruiz adelantó que en los próximos días se lanzará un plan nacional de reforestación y repoblamiento de bosques, con el objetivo de recuperar las áreas dañadas y reforzar la gestión ambiental. “Se prevé obtener resultados positivos con este programa que busca devolverle vida a nuestros bosques”, señaló.

El ministro también destacó que se gestionan recursos de cooperación internacional, mencionando un apoyo comprometido por China de al menos medio millón de dólares para fortalecer las tareas de defensa civil y medio ambiente.