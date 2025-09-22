

El Ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruíz, informó que Bolivia registra actualmente seis incendios activos, los cuales se encuentran bajo control gracias a la coordinación entre las Fuerzas Armadas y los bomberos forestales.

Según el reporte, los incendios están distribuidos en Beni (2), Cochabamba (1) y Santa Cruz (3). Además, se identifican alrededor de 600 focos de calor adicionales, los cuales están siendo monitoreados y atendidos en las zonas críticas para evitar su propagación.

Ruíz destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades nacionales y locales, así como de los cuerpos de emergencia, para garantizar la protección de las comunidades y los ecosistemas afectados. Las acciones incluyen vigilancia aérea, brigadas de control de fuego y estrategias de prevención para minimizar riesgos ante la temporada seca.