

El viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enriquez, informó que en el país ya se administraron casi 1.060.000 dosis de vacunas contra el sarampión, y anunció que en los próximos días llegará un nuevo lote para continuar con la campaña.

Enriquez instó a la población a mantener su apoyo a la vacunación, al ser la única vía efectiva para evitar más contagios y controlar la enfermedad. Recordó que los niños no inmunizados tienen altas probabilidades de enfermar y sufrir complicaciones graves.

Las vacunas están disponibles en todo el territorio nacional. Se aplican a los 12 meses de vida y la segunda dosis a los 18 meses; sin embargo, debido a la emergencia, actualmente se administra la segunda dosis un mes después de la primera. Para niños y niñas hasta los 5 años son necesarias dos dosis, mientras que a mayores de esta edad se les aplica una dosis en caso de desconocer o no haber completado su esquema.

Respecto a medidas complementarias como el uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento físico, el viceministro recordó que ayudan a reducir la transmisión del sarampión y otras enfermedades respiratorias, pero enfatizó que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para inmunizar a la población.