El reciente triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia ha sorprendido a muchos analistas, pero para quienes conocemos de cerca la idiosincrasia boliviana y, en particular, al propio Rodrigo, no es más que el resultado de una estrategia inteligente y una lectura certera del momento político.

Este articulo lo escribo desde el conocimiento que tengo de su talante democrático, forjado en buena parte por la influencia de su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora(gran amigo de Carlos Andrés Pérez) y también por la cercanía con su equipo de campaña. Tuve la oportunidad de integrar una misión electoral en México bajo su jefatura, lo que me permite dar fe de su compromiso con las causas democráticas. Además, sé de su profundo aprecio por Venezuela, país que le brindó refugio familiar en su infancia, esto sin duda añade una capa de respeto que espero no se vea afectada por los fanatismos que vengo viendo y leyendo desde el momento que termino la primera vuelta electoral y que no dejan de ser un efecto de la polarización nacional trasladado a lo internacional.

Para entender la victoria de Paz Pereira, primero hay que admitir una realidad ineludible: el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) dominó la política boliviana durante casi dos décadas. El MAS-IPSP, en su momento, supo interpretar el sentir de vastos sectores del pueblo boliviano y capitalizar la estabilidad económica que, a pesar de las fluctuaciones regionales, mantuvo el valor del boliviano.

Sin embargo, el fin de ese proyecto no llegó por la fuerza de un opositor tradicional, sino por su propia erosión interna. La acumulación de conflictos de egos, la ineptitud en la gestión, el sectarismo, el resentimiento político y, sobre todo, la corrupción que se hizo endémica, crearon una brecha monumental. El liderazgo tóxico de figuras como Evo Morales Ayma y, paradójicamente, el desgaste de Luis ArceCatacora, que en su momento fue llamado "el arquitecto del milagro económico", generaron un desencanto masivo y un vacío político.

Mientras la oposición tradicional se concentraba en polarizar y las encuestas se enfocaban en nombres ya conocidos, Rodrigo Paz Pereira y su equipo ejecutaron una estrategia de bajo perfil, pero alta efectividad: recorrer el país y ver la brecha. Paz Pereira no apareció en las primeras planas hasta el final porque no buscaba el voto del statu quo, sino el del boliviano desencantado y defraudado.

El principal error de la oposición tradicional fue creer que el electorado volvería automáticamente a las figuras que hicieron posible el ascenso del MAS-IPSP hace 20 años. Jorge Tuto Quiroga, un hombre de indudable preparación y capacidad, representa precisamente todo eso que el pueblo boliviano rechazó en su momento. En esta etapa post MAS-IPSP, el electorado no estaba dispuesto a volver a ese ciclo.

Aquí nace la genialidad de la campaña de Paz Pereira, donde fue estratégico al sumar a su propuesta a ese electorado masista desencantado. No se trataba de vencer a Evo Morales (ya el mismo está acabado), sino de ofrecer una alternativa creíble y fresca a quienes se sentían traicionados por su propio proyecto político. Fue una lectura astuta de la idiosincrasia y cultura boliviana que premió la propuesta que mejor supo ocupar el espacio.

Esta victoria boliviana debe servirnos de lección. Me resulta preocupante y, francamente, atrevido, que sectores de la oposición democrática venezolana hayan señalado a Rodrigo Paz como un "títere de Evo Morales" o lo hayan descalificado sin un análisis profundo.

El mundo no es una simple ecuación de blanco o negro; está lleno de matices. Como socialdemócrata y progresista, entiendo que hay parcialidad y polarización, pero eso no debe impedir el análisis razonable. Este triunfo es el resultado de una estrategia democrática legítima que supo leer las fracturas del gobierno.

Espero que los traumas de la polarización impuesta por el chavismo no nos impidan ver y apoyar a un demócrata genuino, cuya trayectoria y compromiso son innegables. Descalificarlo de entrada es perder una oportunidad de apoyar una transición democrática exitosa y de aprender que, para derrotar al autoritarismo y totalitarismo, a veces se necesita más estrategia y menos dogma. Bolivia nos ha enseñado que el camino de la victoria pasa por entender el hartazgo y capitalizar el vacío, sin miedo a sumar a los defraudados.