

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que ambos mandatarios abordarán temas vinculados a cooperación, gestión, infraestructura, fronteras y construcción de puentes binacionales, entre otros puntos estratégicos para fortalecer la integración entre ambos países.

El encuentro se desarrollará en Brasil con el propósito de cerrar acuerdos antes de la transición de gobierno prevista para el 8 de noviembre.

Alcón precisó que el presidente Arce retornará a Bolivia tras cumplir su agenda oficial, aunque también aprovechará el viaje para atender temas de salud que ya estaban programados.