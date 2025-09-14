En la actualidad, uno de los principales problemas estructurales que enfrenta Bolivia es en materia regulatoria. La sobrerregulación fragmentada y la falta de institucionalidad sólida han convertido al marco normativo en un laberinto de normas, decretos y resoluciones que, lejos de promover la actividad empresarial, generan incertidumbre y discrecionalidad. La ausencia de reglas claras y estables desalienta la inversión formal, por ende, impulsa la informalidad y erosiona la competitividad del país frente a sus pares regionales. Esta situación se traduce en costos adicionales para las empresas, inseguridad para los inversionistas y desconfianza generalizada en las instituciones.

La clave para revertir este escenario está en garantizar la “seguridad jurídica”, entendida como el respeto a: la libre empresa, la propiedad privada, los contratos y la previsibilidad en las reglas del juego, forjando un círculo virtuoso de confianza, inversión, generación de empleo y crecimiento sostenible. Sin un sistema regulatorio moderno, transparente y estable, el riesgo país se incrementa, los proyectos productivos se frenan y se limita la capacidad de generar empleo formal. Por lo tanto, “implementar un nuevo sistema de regulación no es un lujo ni una opción, es una condición indispensable para restablecer la confianza, atraer inversiones sostenibles y sentar las bases de un desarrollo económico y social inclusivo”.

En Bolivia la palabra “regulación” suele asociarse a trámites engorrosos, sanciones arbitrarias o instituciones capturadas por la política; sin embargo, regular bien no significa frenar la iniciativa privada, significa “dar certeza jurídica, reglas claras y equilibrio entre inversión, competencia y derechos sociales”. Hoy nuestro país carece de ese balance, y la consecuencia es visible con un clima de negocios poco predecible, baja atracción de capital y una economía informal con una tendencia creciente y sostenida.

Mirando en retrospectiva, en los años noventa, Bolivia implementó un sistema de regulación sectorial, con superintendencias especializadas en sectores como banca y entidades financieras, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte, pensiones y seguros. Aquella experiencia, con sus luces y sombras, dejó una lección fundamental, “cuando el Estado actúa como regulador técnico, independiente y previsible, el sector privado responde con inversión y dinamismo”.

Según datos del FMI y el Banco Mundial, entre 1990 y 1998 el PIB real creció en promedio un 4,3% anual, la inversión privada superó el 14% del PIB y las reservas internacionales llegaron a cubrir más de seis meses de importaciones. Ese contexto se dio en una etapa que no era precisamente de bonanza económica y no fue una mera casualidad, la estabilidad macroeconómica se sostuvo gracias a marcos regulatorios más claros, que dieron confianza a inversionistas y usuarios.

Por supuesto, el modelo no fue perfecto. El caso de Cochabamba en el año 2000, con la revocatoria de la concesión de agua, es recordado como ejemplo de una regulación que no consideró adecuadamente la equidad social ni los impactos tarifarios. Estudios académicos, como los de Andrew Nickson y Claudia Vargas, han documentado que la falta de participación ciudadana y de mecanismos de protección a usuarios vulnerables derivó en la llamada “Guerra del Agua”. Esa experiencia nos deja como lección aprendida que “un regulador independiente no puede ser ajeno a la realidad social”.

Recogiendo experiencias internacionales, estas nos ofrecen lecciones valiosas. Países como Chile, Colombia y Brasil han fortalecido sus reguladores con tres elementos clave: (1) Independencia técnica y autonomía presupuestaria, para blindar decisiones de la presión política. (2) Evaluaciones de impacto regulatorio, que permiten medir costos y beneficios antes de aprobar nuevas normas. (3) Procesos de consulta pública y articulación ciudadana, que legitiman las decisiones, hacen más eficiente la aplicación de normas y evitan conflictos sociales.

En Bolivia se podría recuperar el espíritu de los años noventa, pero adaptándolo a la coyuntura actual y perspectivas del siglo XXI. Por lo que, un nuevo sistema de regulación empresarial debería sustentarse en cinco pilares:

I. Instituciones técnicas y autónomas, con personal altamente capacitado, que garanticen la previsibilidad.II. Normas claras y estables, articuladas con el sector productivo y la sociedad civil organizada, sin exclusión alguna.III. Supervisión preventiva y no solo correctiva y sancionadora, que acompañe a las empresas en lugar de asfixiarlas.IV. Fortalecimiento a la tramitología, con simplificación administrativa y digitalización de trámites, reduciendo tiempos y costos a los usuarios.V. Protección social explícita en los sectores sensibles y vulnerables con un enfoque de sostenibilidad.

El objetivo como tal, no es volver al modelo de los años noventa tal cual, es el de construir una institucionalidad moderna para impulsar las inversiones nacionales y extranjeras con reglas claras, que combinen autonomía con rendición de cuentas, previsibilidad con inclusión social y normas estables con visión a la innovación y la sostenibilidad.

El desafío es grande pero posible, requiere de mucha grandeza humana y voluntad política para impulsar una reforma estructural que fortalezca a las agencias reguladoras, mecanismos de transparencia digital y un nuevo pacto entre Estado, sector privado y la ciudadanía. Solo así Bolivia podrá soñar con mejores días, con mayor desarrollo económico y bienestar social.